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Межбанк: ситуация опять попортит нервы

Межбанк: ситуация опять попортит нервы

Пятница на валютном рынке поддержит традиции последних дней и опять попортит нервы как клиентам банков, так и самим банкирам.

Не сможет отдохнуть и Нацбанк – слишком уж напряженная ситуация на торгах и спрос опять давит на курс. Игра “на повышение” продолжается и похоже сегодня НБУ опять придется продавать валюту, чтобы сдержать ажиотаж.

Рынок стартовал с уровней выше 26 гривен, чем сразу ориентирует экспортеров – к придерживанию валюты (а вдруг будет возможность продать повыше), а покупателей – к активной ее скупке, на опасениях новых скачков котировок.

На этом фоне нервничает и наличный рынок, где с одной стороны – оживился спрос на валюту, а с другой – уже началась нехватка наличной гривны у крупных сетей обменников, что сдерживает аппетиты финансистов.

Раздолье спекулянтам, которые сейчас зарабатывают как на игре “на повышение” на межбанке, так и за счет переливов валюты с безналичного рынка (где она дешевле) на наличный. Разница между курсами в 30-50 копеек очень привлекает любителей заработать на ажиотаже и наличный рынок сам становится одним из драйверов раскрутки девальвации гривны.

Нацбанк вынужден активно тратить резервы на сдерживание роста курса, но при этом регулятор сам постепенно завышает свои ценники и в конечном итоге официальный курс по дню. Это сейчас выгодно как экспортерам (больша зарабатывают на продаже валютной выручке), таможне (больше отчислений от сборов по товарам и услугам, привязанным к курсу), да и самому НБУ с Минфином – происходит положительная переоценка ЗВР и формальная прибыль Нацбанка от такой курсовой переоценки потом ляжет в конечном итоге в бюджет (после перечислений Нацбанком своей прибыли государству). А под разговоры о коронавирусе – “загон лосей” (дилерский сленг по активизации роста курса за счет большого числа мелких покупателей,напуганных каким-либо событием) – все больше помогает спекулянтам наживаться на сложившейся ситуации. Причем на всех сегментах валютного рынка.

Давление на гривну продолжится и сегодня. Основные пожары по прежнему придется гасить НБУ своими интервенциями по продаже доллара. Именно выходы/невыходы Нацбанка с продажей доллара на межбанке – и будут сегодня фактически формировать курсовой тренд на торгах.

Нацбанк выставил на продажу до 200 млн дол. США по конкурентным заявкам. Время предоставления банками заявок на участие – до 12:30.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,99 / 26,01
евро – 28,95 / 28,98
российский рубль – 0,3468 / 0,3474

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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