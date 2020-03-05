Межбанк: ситуация опять попортит нервы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Пятница на валютном рынке поддержит традиции последних дней и опять попортит нервы как клиентам банков, так и самим банкирам.
Не сможет отдохнуть и Нацбанк – слишком уж напряженная ситуация на торгах и спрос опять давит на курс. Игра “на повышение” продолжается и похоже сегодня НБУ опять придется продавать валюту, чтобы сдержать ажиотаж.Рынок стартовал с уровней выше 26 гривен, чем сразу ориентирует экспортеров – к придерживанию валюты (а вдруг будет возможность продать повыше), а покупателей – к активной ее скупке, на опасениях новых скачков котировок.
На этом фоне нервничает и наличный рынок, где с одной стороны – оживился спрос на валюту, а с другой – уже началась нехватка наличной гривны у крупных сетей обменников, что сдерживает аппетиты финансистов.
Раздолье спекулянтам, которые сейчас зарабатывают как на игре “на повышение” на межбанке, так и за счет переливов валюты с безналичного рынка (где она дешевле) на наличный. Разница между курсами в 30-50 копеек очень привлекает любителей заработать на ажиотаже и наличный рынок сам становится одним из драйверов раскрутки девальвации гривны.
Нацбанк вынужден активно тратить резервы на сдерживание роста курса, но при этом регулятор сам постепенно завышает свои ценники и в конечном итоге официальный курс по дню. Это сейчас выгодно как экспортерам (больша зарабатывают на продаже валютной выручке), таможне (больше отчислений от сборов по товарам и услугам, привязанным к курсу), да и самому НБУ с Минфином – происходит положительная переоценка ЗВР и формальная прибыль Нацбанка от такой курсовой переоценки потом ляжет в конечном итоге в бюджет (после перечислений Нацбанком своей прибыли государству). А под разговоры о коронавирусе – “загон лосей” (дилерский сленг по активизации роста курса за счет большого числа мелких покупателей,напуганных каким-либо событием) – все больше помогает спекулянтам наживаться на сложившейся ситуации. Причем на всех сегментах валютного рынка.
Давление на гривну продолжится и сегодня. Основные пожары по прежнему придется гасить НБУ своими интервенциями по продаже доллара. Именно выходы/невыходы Нацбанка с продажей доллара на межбанке – и будут сегодня фактически формировать курсовой тренд на торгах.
Нацбанк выставил на продажу до 200 млн дол. США по конкурентным заявкам. Время предоставления банками заявок на участие – до 12:30.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,99 / 26,01
евро – 28,95 / 28,98
российский рубль – 0,3468 / 0,3474
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Польше назвали "Северный поток-2" угрозой для ЕвропыВчера, 11:19 - 1014 16
В Киеве и области запускают видеофиксацию нарушений на дорогах (видео)Вчера, 14:00 - 3078 7
Украина примет "земельный" и "банковский" законы для сотрудничества с МВФ — ЗеленскийВчера, 14:12 - 2305 7
НБУ допускает внеочередной пересмотр учетной ставкиВчера, 20:20 - 1636 4
Смолий сообщил, рассматривает ли НБУ вариант дефолта в УкраинеВчера, 20:03 - 3304 4
😷 Как будут работать банки во время карантина (инфографика)Вчера, 11:24 - 53558 2
😷 Коронавирус: что следует знать тем, кто собрался в путешествие по ЕвропеВчера, 17:16 - 6449
Межбанк: доллар взлетает из-за коронавирусаВчера, 11:20 - 6105 2
В Пенсионном фонде отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров3 ч. назад - 6022 1
Нацбанк снизил учетную ставкуВчера, 14:20 - 3342 2
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии КитаяПозавчера, 11:10 - 1440
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 1913 4
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1147 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 1025 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 3748