Полиция разоблачила хищения более 2 млн гривен при ремонте в Верховной раде

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Следователи Национальной полиции разоблачили хищения более 2 млн гривен государственных средств, которые предназначались для реконструкции систем отопления в админзданиях Верховной рады. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Сообщается, что о подозрении сообщили директору одного из предприятий, который подделал документы и присвоил деньги. При этом помощь в заключении сделки ему оказали некоторые должностные лица аппарата Верховной рады.
“Фигурант в 2016 году присвоил свыше 2 млн гривен государственных средств. Деньги предназначались для реконструкции систем отопления – холодоснабжения и изменения нагревательных приборов в админзданиях Верховной рады Украины”, – сообщили в МВД.
Директору предприятия сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса – ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенных группой лиц).
Обвинительный акт уже направлен в суд. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
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