День финансов, 11 марта: карантин в Украине, новые платежки за коммуналку, женщины-ФЛП в ИТ

Сегодня Виталий Кличко заявил, что в Киеве внедряют карантин из-за коронавируса, позже народный депутат Виктория Сюмар сообщила, что карантин ввели по всей стране до 3 апреля. Как это отразится на Украине и что происходит в мире.

Хроники коронавируса 😷

Три сценария для мировой экономики. Как коронавирус может повлиять на мировую экономику? По мнению аналитиков издания McKinsey и Oxford Economics существует три широких экономических сценария: быстрое восстановление, глобальное замедление и спад, вызванный коронавирусом.

Ryanair массово отменяет рейсы в Европу. Пока ограничения коснулись Италии, Иордании, Израиля, Грузии, Черногории и Чехии.

Перенесли два крупных экономических форума. Президент холдинга Internet Invest Group, интернет-компаний Imena.ua и Mirohost Александр Ольшанский сообщил о переносе на осень iForum.

Паника на мировых рынках снизила спрос на ОВГЗ . Однако в Нацбанке отмечают, что инвесторы не спешат выводить свои средства из Украины.

Кстати, финансовый эксперт Алексей Козырев на YouTube-канале Finance.ua уже рассказал, какие факторы повлияли на скачок курса доллара и евро, почему отменили аукцион ОВГЗ 10 марта, и как новые цены на нефть повлияют на мировую экономику. Вам осталось только его послушать. 👇

Другие важные новости среды 📰

Новые платежки за коммуналку. В марте киевляне получат платежки за коммунальные услуги нового образца. К примеру, в колонке «начислено» будет отображена 100% сумма начисления за услуги отопления и горячего водоснабжения, в колонке «перерасчет» будет указана сумма «скидки» в связи с изменением цены на природный газ. Фото новой платежки.

Что делают женщины-ФЛП в ИТ? Как свидетельствуют результаты исследования аналитиков из YouControl, в 2019 году по сравнению с 2017-м женщин-ФЛП в украинском ИТ стало больше на 62%. Больше всего женщин-ФЛП из ИТ сосредоточилось в столице. И “Компьютерное программирование” оказалось наиболее популярное направление.

Банки не собираются возвращать экс-владельцам. Президент Украины заявил, что сейчас идет работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возврат банков их бывшим владельцам. По его словам, над проектом закона работают не только Офис Президента и министр юстиции, а еще большое количество специалистов, юристов.

Что изменит регулирование платежного рынка? Как сегодня заявил представитель Нацбанка Алексей Шабан, закон “Про платежный рынок” сильно поменяет рынок. Изменится круг участников, появится возможность пользования электронными деньгами, а также к участникам платежного рынка добавятся почтовые операторы.