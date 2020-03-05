Решение земельных вопросов Госгеокадастр начинает транслировать в интернете

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Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра вводит онлайн-трансляции в YouTube с заседаний, на которых будут решать вопросы распоряжения землями сельскохозяйственного назначения.
Первые прямые эфиры запланированы на 11 марта, сообщает пресс-служба Госгеокадастра.
“Вскоре на нашем сайте и официальном канале Госгеокадастра в YouTube в режиме реального времени с участием специалистов главных управлений Госгеокадастра будут проводиться онлайн-трансляции распоряжений землями сельскохозяйственного назначения. 11.03 на сайтах ГУДов в разделе “Онлайн-трансляция распоряжения землями с/х назначения” состоятся первые прямые эфиры: Херсонская, Полтавская, Днепропетровская, Луганская и Черкасская области”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, такая инициатива является гарантией открытого и беспристрастного процесса распоряжения сельскохозяйственными землями, поскольку предоставляет гражданам возможность быть в курсе решений территориальных органов службы.
Ожидается, что благодаря этому население “будет привлекаться к процессу рассмотрения ходатайств и принятия решений относительно предоставления или отказа в предоставлении разрешений на разработку документации по землеустройству по отводу земельных участков в собственность и пользование”.
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