😷Названы новые симптомы коронавируса

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Ученые из Сингапура выявили новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщила газета The Straits Times.
Как отмечают ученые, эти симптомы могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.
Сообщается, что двое пациентов поступили в больницу с типичной клинической картиной для денге – высокая температура и сыпь. При этом у них не было привычных для COVID-19 симптомов – насморка, кашля, боли в горле. Однако, коронавирус у них подтвердился.
По их словам, сейчас крайне важно проводить точную диагностику на коронавирус.
Напомним, за сутки 9 марта число жертв коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3136 человек.
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