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😷Названы новые симптомы коронавируса

&#128567;Названы новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщила газета The Straits Times.

Как отмечают ученые, эти симптомы могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.

Сообщается, что двое пациентов поступили в больницу с типичной клинической картиной для денге – высокая температура и сыпь. При этом у них не было привычных для COVID-19 симптомов – насморка, кашля, боли в горле. Однако, коронавирус у них подтвердился.

По их словам, сейчас крайне важно проводить точную диагностику на коронавирус.

Напомним, за сутки 9 марта число жертв коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3136 человек.

Справка Finance.ua:

  • Ученые Австралийского национального университета смоделировали семь сценариев влияния эпидемии COVID-19 на мировую экономику. По мере распространения коронавируса SARS-CoV-2 даже в лучшем случае его жертвами станут 15 миллионов человек, а мировой ВВП потеряет 2,4 триллиона долларов США.
По материалам РБК-Украина
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