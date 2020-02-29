День финансов, 6 марта: альтернатива ипотеке, схема с 13-й пенсией, шаги Шмыгаля для «спасения» промышленности

Пятница, 6 марта. Заявления нового премьера, и уже не новые схемы и аналоги.

«Спасение» промышленности. Рецепт Шмыгаля. По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, три неотложных шага для улучшения ситуации в промышленном сектора – это коммуникация с промышленниками, лоббизм на мировых рынках и создание соответствующих условий в налоговой сфере. «Сегодня Украина едва ли не единственная страна в мире, которая не занимается лоббизмом наших промышленников и аграриев на международных рынках», – напоминает Шмыгаль.

Тарифы уже не те. О снижении на 5-31%. Сегодня же премьер Денис Шмыгаль заявил, что (оказывается) в 143 украинских населенных пунктах в течение января и февраля тарифы на тепло были снижены на 5 – 31%. «Работаем с местными органами власти. Было принято постановление Кабинета Министров, которое дало им возможность снижать и регулировать тариф на тепло в зависимости от уменьшения цены на природный газ – кто-то этим воспользовался, кто-то нет», – подчеркнул глава Кабмина.

Аналоги ипотеки. Можно ли купить жилье дешево? Пока рынок ипотеки находится в состоянии проработки правительством, украинцы могут воспользоваться программами кредитования или финансового лизинга. О деталях программ порталу Finance.ua рассказали на форуме «Ипотека – инструмент стремительного развития экономики». А мы уже делимся вариантами с вами.

Ситуация на валютном рынке. Комментарий Смолия. Укреплению гривны способствовало много факторов. Главный — это постепенное улучшение макроэкономической ситуации в стране, говорит глава НБУ Яков Смолий. По его словам, ситуация на валютном рынке менялась в том числе в зависимости от того, придерживали экспортеры выручку или продавали, а также от поведения импортёров. «Если бы НБУ в течение года не выкупил с рынка около $8 млрд в резервы, гривна бы укрепилась ещё заметнее», – утверждает Смолий.

Предлагают 13-ю пенсию. Пока только мошенники. Аферисты все чаще начали применять схему с «13-й пенсией». Таким образом пытаются выманить деньги у пожилых людей. Под видом социальных работников мошенники рассказывают пенсионерам о дополнительных деньгах, гарантированных государством. Чтобы получить их, нужно дать данные пенсионной карты.

Если слишком тепло. Могут и прикрутить. В Киеве жильцы многоквартирных домов могут уже сейчас досрочно прекратить отопительный сезон, приняв соответствующее решение на общедомовом собрании. Как уверяют в КГГА, процедура досрочного прекращения отопительного сезона достаточно проста. Самое главное – прийти к консенсусу с большинством соседей.

Кто вместо Пышного? Конкурс уже объявили. Государственный Ощадбанк объявил конкурс на должность нового председателя правления вместо Андрея Пышного. Среди стратегических задач, с которыми придется справляться новому топ-менеджеру, отмечаются наращивание кредитования, в том числе малого и среднего бизнеса, продолжение оптимизации сети отделений, развитие IT-направления, сокращение портфеля неработающих кредитов.