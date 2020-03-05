Бывший инженер Google оказался в долгах на $179 млн из-за суда с компанией

Бывший глава подразделения технологий беспилотных авто Uber Энтони Левандовски обязан будет выплатить $179 млн в результате судебной тяжбы со своим предыдущим работодателем – компанией Google, пишет Reuters.

Левандовски был ключевым инженером в проекте беспилотных авто Google – Waymo, однако вместе с коллегой Лоиром Роем ушел из компании и создал конкурирующий стартап Otto по разработке беспилотников, который в 2017 году купил Uber.

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Google обвиняет Левандовски в краже интеллектуальной собственности, и инженер обратился в суд за защитой от банкротства, к которому его может привести многолетняя судебная тяжба с бывшим работодателем.

Согласно заявке инженера, он владеет активами в размере от $50 до $100 млн при долгах на сумму от $179 млн без учета процентов и выплат адвокатам.

Компания Uber может выплатить штраф за своего бывшего сотрудника Левандовски, говорится в финансовых документах компании.

Представители Uber и адвокат Левандовски не ответили на запрос Reuters о комментарии.