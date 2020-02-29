YASNO взял на себя 15 европейских обязательств перед потребителями электроэнергии

92 европейские энергопоставляющие компании в интересах 200 млн своих клиентов подписали в Брюсселе инициативу международной ассоциации Eurelectric “15 обязательств перед потребителями”.

Европейские компании пообещали создавать новые услуги и решения для большей прозрачности, простоты и доступности электроэнергии для лучшего энергетического будущего. YASNO — единственный поставщик от Украины, который взял на себя европейские обязательства, подписав инициативу.

“YASNO является поставщиком электроэнергии и энергоэффективных решений для 3,5 млн клиентов в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях. Подписав “15 обязательств”, мы будем и дальше помогать нашим клиентам повышать энергоэффективность, развивать електромобильнисть, инвестировать в возобновляемые источники энергии, развивать цифровые сервисы и внедрять инновационные технологии для дома и бизнеса. Большинство из указанных в инициативе Eurelectric обязательств мы уже воплощаем в своей деятельности. Мы разрабатываем и внедряем инновационные услуги и решения, чтобы помочь клиентам лучше контролировать свои расходы электроэнергии, повышая комфорт. Наши клиенты могут большинство вопросов по поставке решить дистанционно через интернет или по телефону. Мы прозрачно информируем и консультируем клиентов об оптимальных способах уменьшения расходов на электроэнергию. Наши комплексные решения для дома и бизнеса помогают сделать электроэнергию более доступной для каждого благодаря ее разумному использованию: это энергоэффективные наборы, умный свет, солнечные крыши, системы хранения энергии, домашние зарядные станции для электромобилей, услуги энергоаудита и энергосервиса. Мы помогаем клиентам сделать первые шаги к разумному потреблению энергоресурсов”, — отметил директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко.