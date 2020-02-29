YASNO взял на себя 15 европейских обязательств перед потребителями электроэнергии

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
92 европейские энергопоставляющие компании в интересах 200 млн своих клиентов подписали в Брюсселе инициативу международной ассоциации Eurelectric “15 обязательств перед потребителями”.
Европейские компании пообещали создавать новые услуги и решения для большей прозрачности, простоты и доступности электроэнергии для лучшего энергетического будущего. YASNO — единственный поставщик от Украины, который взял на себя европейские обязательства, подписав инициативу.
“YASNO является поставщиком электроэнергии и энергоэффективных решений для 3,5 млн клиентов в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях. Подписав “15 обязательств”, мы будем и дальше помогать нашим клиентам повышать энергоэффективность, развивать електромобильнисть, инвестировать в возобновляемые источники энергии, развивать цифровые сервисы и внедрять инновационные технологии для дома и бизнеса. Большинство из указанных в инициативе Eurelectric обязательств мы уже воплощаем в своей деятельности. Мы разрабатываем и внедряем инновационные услуги и решения, чтобы помочь клиентам лучше контролировать свои расходы электроэнергии, повышая комфорт. Наши клиенты могут большинство вопросов по поставке решить дистанционно через интернет или по телефону. Мы прозрачно информируем и консультируем клиентов об оптимальных способах уменьшения расходов на электроэнергию. Наши комплексные решения для дома и бизнеса помогают сделать электроэнергию более доступной для каждого благодаря ее разумному использованию: это энергоэффективные наборы, умный свет, солнечные крыши, системы хранения энергии, домашние зарядные станции для электромобилей, услуги энергоаудита и энергосервиса. Мы помогаем клиентам сделать первые шаги к разумному потреблению энергоресурсов”, — отметил директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Отмена скидки для населения за потребление первых 100 кВт высвободит 10 млрд грн, - ОржельВчера, 17:16 - 8957 31
Эксперт рассказал, почему в условиях теплой зимы не снижают температуру в батареях8 ч. назад - 2703 22
Шмыгаль назвал три первых шага для "спасения" промышленности5 ч. назад - 2088 13
Аналоги ипотеки в Украине: как дешево купить жилье8 ч. назад - 2201 7
Президент объяснил "хаос" с платежками в январе и февралеВчера, 16:01 - 2355 7
Отмена скидки для населения за потребление первых 100 кВт высвободит 10 млрд грн, - ОржельВчера, 17:16 - 8957 31
Межбанк: гривна начала сдавать позиции6 ч. назад - 4327 2
Сколько зарабатывают украинцы за час работыВчера, 17:07 - 2871 4
Эксперт рассказал, почему в условиях теплой зимы не снижают температуру в батареях8 ч. назад - 2703 22
Аналоги ипотеки в Украине: как дешево купить жилье8 ч. назад - 2201 7
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)Вчера, 15:34 - 313
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)Позавчера, 14:10 - 393 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 454 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 2591
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 1308 6