"Снизить налоговую нагрузку": что бизнес ждет от нового Кабинета министров

Бизнес ожидает от нового правительства снижения давления на него, эффективной борьбы с теневой экономикой и оптимизации работы таможни.

Об этом заявили в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Там отмечают, что уже сегодня в пристальном внимании и вмешательстве перезагруженного Кабмина нуждаются 10 следующих направлений:

эффективная борьба с теневой экономикой;

продолжение гармонизации законодательства Украины с нормами ЕС;

снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда и давления на легальный бизнес;

стимулирование социально-трудовой политики для удержания лучших человеческих кадров в стране;

внедрение политики сохранения и развития природных ресурсов;

продолжение оптимизации работы таможни;

сфера здравоохранения;

поддержка развития логистики и инфраструктуры;

экологические вопросы;

вопросы интеллектуальной собственности.

В то же время, по мнению предпринимателей, очень важна эффективность работы, качество предоставляемых сервисов и прозрачность процессов. “Поэтому, надеемся, новой команде удастся добиться ощутимых результатов в вопросе реформирования страны, чтобы развитие продолжалось, а привлечение инвестиций набирало обороты”, — говорят представители ЕБА.

В организации также настаивают на сохранении конструктивного диалога между бизнесом и министрами.

“Перед новым правительством стоит немало вызовов. В то же время, бизнес надеется, что политика открытости прозрачному бизнесу и конструктивный диалог будут продолжаться, а бизнес сможет и далее участвовать в еженедельных заседаниях КМУ. Большую роль будет играть баланс — скорость, но и качество принятия решений, что, надеюсь, также будет иметь место в новой команде. Хочу отметить, что за время работы предыдущего правительства было запущено немало важных процессов, необходимо не затягивать их продление. Поэтому хочу пожелать обновленному Правительству энтузиазма и оптимизма в нелегкой, но важной государственной деятельности”, — прокомментировала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.