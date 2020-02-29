День финансов, 5 марта: карта для детей от mono, туристические визы в Египте, запуск 4G в метро столицы

Четверг, 5 марта. От глобального до личного:

Что будет с экономикой и человечеством через 100 лет? По оценкам ООН, в 2050 году на планете будет жить почти 10 млрд человек, при этом около 70% будут жить в городах. Чем больше рождается людей, тем больше требуется ресурсов, которых и без того не хватает.

Об этом в новом видео Finance.ua с финансовым экспертом Алексеем Козыревым.

Потребление воды в Украине могут ограничить. Впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав водопользователей в использовании воды. Об этом предупреждает Государственное агентство водных ресурсов Украины.

Перечень “важных банков” от НБУ. Национальный банк провел ежегодный пересмотр перечня системно важных банков. Количество банков осталось неизменным и насчитывает 14 учреждений, в то же время вместо Укрсоцбанка, который в прошлом году присоединился к Альфа-Банку, в перечень вошел А-Банк.

Египет вводит туристические визы. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули одобрил введение 5-летней визы, которая позволила бы туристам находиться до 90 дней за посещение. Напомним, еще в апреле 2014 года Египет увеличил плату за визы с 15 до 25 долларов США.

Почти как в Польше… Правда, 20-летней давности. В НБУ рассказали о переломном для Украины этапе. Говорят, что экономическая ситуация в Украине сейчас напоминает ситуацию почти 20-летней давности в Польше. “У них тоже вначале была жесткая монетарная политика. Потом начала резко снижаться инфляция, начали заходить инвестиции. Монетарная политика впоследствии смягчалась”, – отмечает Дмитрий Сологуб.

Рынок новостроек за 10 лет. В течение последних 10 лет в эксплуатацию вводилось около 10 млн квадратных метров жилья, и темпы этого строительства являются стабильными. Рекордным оказался 2015 год, когда в эксплуатацию ввели свыше 11 млн м2 жилья, “однако тогда Госстат еще учитывал в этом количестве реконструкции. Любопытно, что среднее количество квартир в одном жилом комплексе с 225 в 2010 году увеличилась до 490 в 2019. В 2020-2022 году ожидается 800-1579 квартир

Электроэнергия для населения и цены. Сейчас рассматривается возможность поэтапного повышения в этом году цены на электроэнергию для населения. В частности отмену льготной цены 90 коп. за первые 100 кВт-ч, учитывая снижение суммы начислений в платежках граждан. Об этом сообщил экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. По его словам, разные цены на рынке электрической энергии являются фактором злоупотребления на уровне поставщиков и системы распределения. Поэтому лучшая модель, чтобы не злоупотребляли тарифом, — единая цена для всех.

Метро Киева уже с 4G. С 5 марта 2020 года мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell начали предоставлять услуги 4G связи на станции киевского метрополитена «Академгородок». Это первая станция столичной «подземки», где стал доступен скоростной мобильный интернет. Но для полноценного запуска и развертывания 4G на всех станциях в течение 2020 года, депутаты Киевского городского совета должны принять решение о плате за доступ телеком-операторов к инфраструктуре города, в частности метрополитена.

Monobank запустил бета-тестирование карты для детей. В мобильном приложении monobank появилась возможность завести детскую карту — для пользователей до 16 лет. Об этом написал сооснователь monobank Олег Гороховский. В отличие от других карт у нее есть родительский контроль: родителям доступна выписка, они могут устанавливать лимиты на снятие наличных, пополнение карты третьими лицами, переводы на другие карты и другое.

Заработки украинцев за час работы. Как сообщает Госстат, за час работы украинец может заработать в среднем 110 гривен. Самая высокая зарплата в Киеве. А вот самая низкая почасовая оплата оказалась в Черниговской области.