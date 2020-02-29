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В номинации «Выбор клиентов Finance.ua» победила кредитная карта от Идея Банка

В пятницу, 28 февраля, в TAO Event Hall состоялась церемония награждения победителей финансовой премии FinAwards 2020. В номинации «Выбор клиентов Finance.ua» победу получила кредитка Card Blanche White от Идея Банка.

Как определяли лучшего

Победа в данной номинации предназначалась карте, которую больше всего заказывали через каталог кредитных карт на портале Finance.ua.

В этот раз самой популярной среди клиентов оказалась «Card Blanche White» от Идея Банка.

Получить премию на сцену вышел директор по развитию бизнеса Идея Банка Владимир Малый.

Идея Банк входит в европейскую финансовую группу Getin Holding S. A. (Польша), которой принадлежит 100% акций банка. На рынке Украины банк работает с 1989 года. За 30 лет практики банк сформировал репутацию надежного финансового партнера, который предлагает потребителям продукты и сервисы европейского качества.

Что предлагает победитель

Пользователи отметили несколько преимуществ «Card Blanche White», среди которых:

  • кредитный лимит– 1 000 – 200 000 грн;
  • кешбек до 10%;
  • процент на остаток – 10%.

О премии

FinAwards 2020 – ежегодный конкурс, целью которого является определение лучших розничных банков, их продуктов, клиентских сервисов и технологий через призму клиентского опыта.

Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях «Минфин» и Finance.ua. Ее организатор – одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий – компания BankOnline.

В этом году за победу в 15 номинациях боролись 32 банка страны.

По материалам Идея Банк
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