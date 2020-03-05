Ипотечное кредитование в Украине и Польше: в чем разница (инфографика)

Почти половина сделок по приобретению жилья в Польше – покупка недвижимости в ипотеку.

Об этом рассказал заместитель председателя правления АО “Кредобанк” Адам Патрик Свирский на форуме «Ипотека – инструмент стремительного развития экономики».

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По его словам, доля ипотечных кредитов в сделках по покупке недвижимости в Польше составляет 43%. В Украине же этот показатель – всего 3%. При этом стоимость метра квадратного жилья в конце прошлого года в польской столице, Варшаве, составляла 2564 евро. В Украине же метр квартиры в ипотеку обходился в 883 евро.

Средняя ставка ипотечного кредита в нацвалюте в Польше была на уровне 3,8%, в Украине – 17,5%.

В Польше на конец 2019 года портфель ипотечных кредитов, выданных домашним хозяйствам, составил 104,1 млрд евро, в то время как в Украине портфель кредитов на жилье составил всего 1,23 млрд евро.

Справка Finance.ua:

По оценке Министерства развития общин и территорий, 200 000 человек готовы будут воспользоваться ипотекой в ​​Украине, когда она станет доступной.

Опрос НБУ подтверждает, что большинство банков все еще опасаются ипотеки.