День финансов, 4 марта: перезагрузка Кабмина, коронавирус и экономика, ипотека через ставку в 6%

Среда, 4 марта. Сегодня Кабмину устроили “перезагрузку”. Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. За такое решение проголосовали 353 депутата. Напомним, 16 января 2020 года Гончарук писал уже заявление об отставке, но тогда Зеленский решил дать ему еще один шанс.

Ближе к вечеру нардепы выбрали нового премьер-министра Украины – Дениса Шмыгаля. С его слов, одной из главных целей правительства будет усиление экономического блока, который должен обеспечить рост промышленности и аграрного сектора.

🧐 О чем еще говорили в среду:

Еще не предел по тарифам? Как сообщает экс-глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук, цены на электрическую энергию в Украине увеличатся, поскольку нужно перекрыть накопление долгов на рынке. По его мнению, до мая-июня текущего года цена вырастет минимум в полтора раза.

Вред от коронавируса на украинскую экономику. Как заявил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, негативные экономические последствия в связи с выявлением и возможным дальнейшим распространением коронавируса в Украине проявятся не сразу. Первыми от вспышки коронавируса пострадают экономики Китая и стран, которые встроены в производственную цепочку этой страны. Украина к таким государствам не относится. Напомним, 3 марта 2020 года Украина стала 74-й страной, где зафиксирован случай заражения коронавирусом.

“Дію” подключили к госреестрам. Портал государственных услуг “Дiя” подключили к реестрам, из которых украинцы могут получать информацию в кабинете гражданина. В приложении стали доступными такие реестры, как Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, Единый государственный реестр транспортных средств, Государственный земельный кадастр.

Госказначейство про накопительную пенсию. В Государственной казначейской службы Украины заявляют, что почти готовы к введению в стране накопительной пенсионной системы. Система предполагает, что каждый работающий гражданин может осуществлять платежи на свой персональный пенсионный счет, а после достижения пенсионного возраста получать дополнительные выплаты за счет сделанных взносов.

Ипотека по 10%. Как этого добиться? По мнению члена наблюдательного совета Ощадбанка Тараса Кириченко, ставки по депозитам в гривне должны упасть до 6% годовых, чтобы банки смогли предоставлять ипотечные кредиты под 10% годовых. По мнению банкира, на ипотечный кредит смогут рассчитывать только украинцы, которые получают достаточные официальные доходы.

🏆 FinAwards 2020: про лучшие банки и банковские продукты. FinAwards – это конкурс, который проводится уже третий год подряд, а его цель – определить и наградить лучшие розничные банки Украины в сферах реализации продуктов, клиентских сервисов и технологий сквозь призму клиентского опыта. Какие же банки и банковские продукты объявлены лучшими, смотрите фотоотчет и итоговый материал по ссылке.