По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (21,241 млн и 30,872 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (35 и 17), максимальный курс продажи доллара 25,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,85-24,86 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 52 активные заявки по доллару на сумму 52,113 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,9000 – 5 000

24,8700 – 50 000

24,8500 – 111 111

24,8500 – 33 333

24,8500 – 10 000

24,8300 – 10 000

24,8000 – 35 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,4000 – 165 000

24,6000 – 170 000

24,7800 – 35 000

24,8000 – 15 000

24,8000 – 40 000

24,8300 – 30 000

24,8300 – 50 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,7578 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,7316 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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