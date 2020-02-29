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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (21,241 млн и 30,872 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (35 и 17), максимальный курс продажи доллара 25,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,85-24,86 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 52 активные заявки по доллару на сумму 52,113 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,9000 – 5 000
24,8700 – 50 000
24,8500 – 111 111
24,8500 – 33 333
24,8500 – 10 000
24,8300 – 10 000
24,8000 – 35 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,4000 – 165 000
24,6000 – 170 000
24,7800 – 35 000
24,8000 – 15 000
24,8000 – 40 000
24,8300 – 30 000
24,8300 – 50 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,7578 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,7316 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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