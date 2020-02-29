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Geely решила заняться спутниками и построить собственную сеть (фото)

Geely решила заняться спутниками и построить собственную сеть (фото)

Geely объявила о планах запустить собственную спутниковую сеть, чтобы создать так называемую «умную экосистему в пространстве».

Geely намерена построить производственный комплекс и испытательный центр в портовом городе Тайчжоу в провинции Чжэцзян, где находится штаб-квартира компании.


Фото: Geely

На этом объекте будет запущено производство различных спутников. Ожидается, что развёртывание спутниковой сети состоится в конце этого года. По данным Reuters, компания инвестирует в проект около $326 млн и в конечном счёте надеется наладить производство до 500 спутников в год.

Низкоорбитальные спутники будут поддерживать высокоскоростную передачу данных, точную навигацию и облачные вычисления, а также позволят осуществлять быстрые беспроводные обновления для всех транспортных средств Geely и «доставку контента» клиентам компании. Похоже на то, что Geely не собирается делать свои спутники открытыми, и они явно не будут использоваться для раздачи интернета, как это намерены сделать SpaceX и OneWeb.

Одно из главных предназначений спутников Geely – навигация с точностью до сантиметра благодаря низким орбитам, что очень важно не только для автомобилей, но и для беспилотников. В компании считают, что, когда спрос на беспилотные автомобили начнёт расти, наличие собственной спутниковой сети может стать решающим преимуществом перед конкурентами.

По материалам ITC.ua
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