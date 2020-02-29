День финансов, 3 марта: "золотые визы", прогноз по курсу от Morgan Stanley, больничные с цифровой подписью

Вторник, 3 марта: о “золотых визах”, неработающих кредитах и электронных больничных:

“Золотая виза” за инвестиции от $100 тысяч. Кабинет министров предоставил право Миниэкономики подавать предложения в Государственную миграционную службу относительно установления квоты иммиграции в отношении высококвалифицированных специалистов дефицитных профессий и иностранных инвесторов. Чтобы получить такое право, нужно вложить в экономику Украины от 100 тыс. долларов.

Кстати, про инвестиции – В НБУ сообщили, что спрос иностранных инвесторов на облигации внутреннего государственного займа снизился на фоне распространения китайского коронавируса в мире..

Прогноз по гривне от Morgan Stanley. Аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley прогнозируют ослабление курса гривны до 25 грн/$ к концу 2020 года. Об этом свидетельствуют материалы исследования банка. Аналитики также ожидают снижения учетной ставки до 7% к середине этого года, а затем ее повышение до уровня 8% в 2021-м.

Больничные с цифровой подписью. Кабмин принял постановление о введении электронных больничных на замену листам нетрудоспособности, то есть традиционным больничным. Теперь вместо того, чтобы выписывать больничные на бумажных бланках, врачи будут это делать через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.

Неработающие кредиты. Почти половина кредитного портфеля банков – это неработающие кредиты, говорят в НБУ. Бремя, от которого никак не может избавиться банковская система Украины, является результатом негативных практик прошлого – низких стандартов кредитования, массового кредитования связанных с собственниками банков лиц и значительной концентрации кредитов – на которые наложились два кризиса.

Кто уезжает в Польшу? Из Украины в Польшу уезжают образованные, молодые и трудоспособные украинцы. 36% работников имеют высшее образование, еще 41% – профессионально-техническое или среднее специальное. Только 30% украинских заробитчан собираются возвращаться в Украину. Остальные и дальше будут работать в Польше или поедут на заработки в другие страны ЕС.

Медикам до +30%. Второй этап медицинской реформы стартует вовремя, и уже с 1 апреля украинцы получат гарантированный пакет бесплатных медицинских услуг, а врачи – повышение заработной платы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.