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Не больше 1,25 млн грн: правительство урегулировало зарплаты руководителей госкомпаний

Не больше 1,25 млн грн: правительство урегулировало зарплаты руководителей госкомпаний

Кабмин ограничил максимальный размер зарплаты руководителей государственных компаний 1,25 миллиона гривен.

Об этом говорится в постановлении правительства “Вопросы условий и размеров оплаты труда руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики”.

Правительство привязало размер зарплат членов наблюдательных советов госкомпаний к размеру зарплат в отрасли, в которой работает такая компания.

«Установить, что месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1,25 миллиона гривен», — говорится в постановлении.

Кого коснется. Такое ограничение будет касаться всех государственных компаний, а также компаний, в которых государство владеет 50% +1 акцией.

Правительство поручило наблюдательным советам госкомпаний пересмотреть контракты с руководителями. Одновременно членам наблюдательных советов также ограничили заработные платы: их привязали к размеру прибыли, которую получает государственное предприятие, и средней зарплате в той отрасли, в которой предприятие работает.

Справка Finance.ua:

  • Обнародована информация о заработной плате членов Кабинета Министров Украины: среднемесячная заработная плата Премьер-министра Украины Алексея Гончарука в 2019 году – 60,479 тыс. грн. Среднемесячная зарплата министра Кабинета Министров Украины Дмитрия Дубилета в прошлом году составляла 32,386 тыс. грн. В декабре он получил 17,544 тыс. грн. В сентябре и октябре – по 48 тыс. грн, в ноябре – 16 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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