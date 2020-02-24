Вступил в силу закон об устранении неувязок в налоговом законодательстве

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Закон, которым вносятся изменения в ряд законодательных актов по администрированию налогов, а также для устранения неувязок в налоговом законодательстве, в пятницу, 28 февраля, вступил в силу. Документ в четверг был обнародован в издании “Голос Украины”.
Он вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования. При этом часть положений закона вступят в силу позже.
Акт вносит изменения в закон о сборе и учете ЕСВ в части приведения в соответствие с действующим законодательством названий центральных органов исполнительной власти, которые администрируют единый взнос.
Также уточняется процедура подачи требования об уплате недоимки по единому взносу; изменяется размер штрафов за нарушение требований, предусмотренных законом; исключается обязанность контролирующего органа информировать Пенсионный фонд о согласовании результатов проверок в части начисления единого взноса.
Кроме того, вносятся изменения в законы о господдержке сельского хозяйства, которые уточняют формулу расчета удельного веса стоимости реализованных товаров, при достижении которой у производителя появляется право на получение бюджетной дотации.
Закон также возлагает обязанность по контролю за своевременностью, достоверностью, полнотой начисления и уплаты в бюджет части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями и дивидендов.
Кроме того, устанавливается ставка пошлины на табакосодержащие изделия для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением.
Также документом вносятся изменения в закон “О судебном сборе” в части установления максимального размера ставки судебного сбора по представлению в административный суд апелляционной или кассационной жалобы на решение суда.
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