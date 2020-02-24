0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 198 0

Вступил в силу закон об устранении неувязок в налоговом законодательстве

Вступил в силу закон об устранении неувязок в налоговом законодательстве

Закон, которым вносятся изменения в ряд законодательных актов по администрированию налогов, а также для устранения неувязок в налоговом законодательстве, в пятницу, 28 февраля, вступил в силу. Документ в четверг был обнародован в издании “Голос Украины”.

Он вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования. При этом часть положений закона вступят в силу позже.

Акт вносит изменения в закон о сборе и учете ЕСВ в части приведения в соответствие с действующим законодательством названий центральных органов исполнительной власти, которые администрируют единый взнос.

Также уточняется процедура подачи требования об уплате недоимки по единому взносу; изменяется размер штрафов за нарушение требований, предусмотренных законом; исключается обязанность контролирующего органа информировать Пенсионный фонд о согласовании результатов проверок в части начисления единого взноса.

Кроме того, вносятся изменения в законы о господдержке сельского хозяйства, которые уточняют формулу расчета удельного веса стоимости реализованных товаров, при достижении которой у производителя появляется право на получение бюджетной дотации.

Закон также возлагает обязанность по контролю за своевременностью, достоверностью, полнотой начисления и уплаты в бюджет части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями и дивидендов.

Кроме того, устанавливается ставка пошлины на табакосодержащие изделия для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением.

Также документом вносятся изменения в закон “О судебном сборе” в части установления максимального размера ставки судебного сбора по представлению в административный суд апелляционной или кассационной жалобы на решение суда.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.