Госстат уточнил данные по падению промпроизводства в 2019 году

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Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные по объемам промышленного производства за 2015-2019 годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.
Индексы за 2015-2019 годы по Украине пересмотрены в связи с изменением базисного года (2016 = 100%).
По данным статистического ведомства, в 2019 году объемы промышленного производства сократились на 0,5%, в то время как ранее Госстат оценивал падение в 1,8%.
Кроме того, в 2018 году рост промпроизводства составил 3,0% (ранее оценивался в 1,6%), в 2017 году рост был 1,1% (ранее – 0,4%), в 2017 году – 4,0% (ранее – 2,8%).
В 2015 году падение составило 12,3% (ранее оценивалось в 13,0%).
Напомним, объемы промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,1%.
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