День финансов, 27 февраля: квоты на IT-шников, "инвестиционное меню" как в Польше, фейк-письма "от Налоговой"

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Четверг, 27 февраля. О том, как ликвидировать в Украине теневой бизнес (версия Гончарука), и как Украине поможет “инвестиционное меню”.
+5000 иностранных айтишников в Украину. Правительство поддержало идею установить квоты на иммиграцию 5000 иностранных специалистов для трудоустройства в украинских ІТ-компаниях. В Минцифры считают, что квоты помогут привлечь в страну специалистов уровня senior. Так, иностранные специалисты смогут получить вид на постоянное жительство, что упростит им жизнь в Украине в долговременном будущем.
Война Гончарука с теневым бизнесом. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что бизнес, который уклоняется от уплаты налогов, встретит жесткое сопротивление государства. ГНС запустила обновленную систему мониторинга рисков при регистрации налоговых накладных с НДС. Сервис будет бороться со схемами фиктивного возмещения налогов из бюджета. По мнению Гончарука, ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1-2 млрд гривен ежемесячно.
В свою очередь, Милованов назвал отрасли, где работает больше всего “нелегалов”. Как оказалось, больше всего нелегально работающего населения – в сфере торговли, гостиничного и ресторанного комплекса, в сельском хозяйстве и строительстве. Иногда в этих отраслях уровень нелегальных работников достигает 70%.
Очередной фейк про Налоговую. Украинцы стали получать письма от имени ГНС с почты, отдаленно напоминающей настоящую почту налоговой sfs.gov.ua@i.ua. Налогоплательщиков информируют о расторжении в одностороннем порядке договоров о признании электронных документов, а также просят подавать отчетность на бумажных носителях. В Налоговой сообщают, что это очередной фейк, и изменений в способе и форме подачи отчетности нет.
Доступные кредиты 5-7-9%. Банки будут выдавать кредиты без залога. С 1 марта Государственная программа “Доступные кредиты 5-7-9%” будет включать дополнительную опцию – кредитные гарантии. Это позволит решить проблему отсутствия или нехватки залога у заемщика. Воспользоваться опцией смогут предприниматели, решившие создать собственное дело с нуля и, кроме идеи, не имеющие ни приемлемого залогового имущества, ни отчетности и истории деятельности.
🔎 Кстати, кого интересуют ипотечные кредиты, должен не пропустить Первый ипотечный форум Украины. В программу включены три дискуссионные панели, на которых в открытом диалоге совместно сформируют дорожную карту для запуска ипотечного кредитования. Также запланировано подписание меморандума. Регистрация на участие в форуме по ссылке.
“Инвестиционное меню”, как в Польше. По словам председателя ФГИ Дмитрия Сенниченко, Польша сумела обеспечить высокий уровень доходов своих граждан благодаря “инвестиционному меню”. Страна в свое время сделала реформы, открыла экономику, привлекла инвестиции. Приватизация поможет и украинцам привлечь инвесторов. Через предложение этого инвестиционного меню “они купят какие-то здания, наймут работников, работники получат заработную плату”.
В Киеве откроют два казино. В столичном отеле Hilton собираются открыть казино площадью около 1 тыс. кв. метров. Со временем в данном отеле откроют еще одно игорное заведение, которое будет вдвое больше по площади. Инвестиции составят примерно $20-25 млн. Напомним, в прошлом году Нацполиция в рамках борьбы с нелегальным игорным бизнесом ликвидировала почти тысячу подпольных клубов. А в январе этого года ВР поддержала в первом чтении проект закона о легализации игорного бизнеса.
И наша вишенка на торте – новое видео с финансовым экспертом – Алексеем Козыревым На YouTube-канале Finance.ua Алексей расскажет, за счет чего выросла прибыль украинских банков, как коронавирус влияет на мировые рынки и экономику Украины, а также даст прогноз курса.
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