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Минэкоэнерго разъяснило изменения в выдаче разрешений на недропользование

Минэкоэнерго разъяснило изменения в выдаче разрешений на недропользование

Принятое правительством постановление об изменениях в порядке предоставления специальных разрешений на недропользование предусматривает, в частности, исключение согласования с областными советами для недр общенационального значения из процедуры получения таких разрешений.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкоэнерго.

“Наша цель – создание более прозрачных условий и уменьшение административной нагрузки на инвесторов, поэтому сейчас мы исключаем согласование с областными советами для недр общенационального значения из процедуры получения специальных разрешений, как это было раньше”, – указал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, комментируя документ.

По его словам, это создавало дополнительные коррупционные риски и блокировало развитие недродобычи.

“Также постановление предусматривает формирование базы для подачи документов в электронном режиме и убирает непрозрачные механизмы получения разрешений на недропользование вне аукционов. Но важно соблюдать экологическое законодательство, поэтому инвесторам запрещено начинать деятельность на участках до прохождения процедуры и получения заключения об Оценке воздействия на окружающую среду”, – пояснил министр.

Как указано, основные изменения, изложенные в документе, заключаются в следующем:

  • исключается необходимость согласования с областными, Киевским и Севастопольским городскими советами, Советом министров АРК предоставление недр в пользование для полезных ископаемых общегосударственного значения и для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых;
  • расширен перечень видов пользования недрами, на которые можно получить специальное разрешение, а именно: геологическое изучение янтароносных недр, в том числе опытно-промышленная разработка месторождений с последующей добычей янтаря (промышленная разработка месторождений);
  • урегулирована процедура согласования предоставления недр в пользование участками недр в районе проведения антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, осуществляемых путем проведения Операции объединенных сил;
  • предусмотрена возможность подачи заявления и документов для получения разрешения без проведения аукциона в электронной форме через Электронный кабинет недропользователя, что позволит регистрировать заявления на получение административных услуг.
По материалам УНН
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