Минэкоэнерго разъяснило изменения в выдаче разрешений на недропользование

Принятое правительством постановление об изменениях в порядке предоставления специальных разрешений на недропользование предусматривает, в частности, исключение согласования с областными советами для недр общенационального значения из процедуры получения таких разрешений.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкоэнерго.

“Наша цель – создание более прозрачных условий и уменьшение административной нагрузки на инвесторов, поэтому сейчас мы исключаем согласование с областными советами для недр общенационального значения из процедуры получения специальных разрешений, как это было раньше”, – указал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, комментируя документ.

По его словам, это создавало дополнительные коррупционные риски и блокировало развитие недродобычи.

“Также постановление предусматривает формирование базы для подачи документов в электронном режиме и убирает непрозрачные механизмы получения разрешений на недропользование вне аукционов. Но важно соблюдать экологическое законодательство, поэтому инвесторам запрещено начинать деятельность на участках до прохождения процедуры и получения заключения об Оценке воздействия на окружающую среду”, – пояснил министр.

Как указано, основные изменения, изложенные в документе, заключаются в следующем: