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Представлен концепт шестиместного кроссовера IED Tracy (иллюстрации)

Представлен концепт шестиместного кроссовера IED Tracy (иллюстрации)

stituto Europeo di Design представила новую концепцию миниатюрного электрического внедорожника с шестью посадочными местами, написанную студентами магистратуры по дизайну транспорта.

Дебютирующий на Женевском автосалоне в следующем месяце, IED Tracy задуман как “новая концепция мобильности”, упаковывающая полностью электрическую силовую установку. Он был разработан для общественного и частного использования, как на дорогах, так и на бездорожье. Несмотря на компактные размеры (длина 3740 мм, ширина 2205 мм, высота 2083 мм), электромобиль IED Tracy предлагает достаточно места для шести пассажиров.


Фото: avtodream.org

Это достигнуто благодаря тому, что в салоне используется нетрадиционная компоновка сидений, которая включает в себя L-образное заднее и боковое сиденье, в котором могут разместиться четыре человека, а также имеется одно сиденье для водителя и сиденье, обращенное назад, для переднего пассажира.

Детали силовой установки концепции на данном этапе не раскрываются, но известно, что в ней установлен аккумуляторный блок в пол и полный привод, что, вероятно, говорит об электродвигателе на каждой оси или на каждом колесе. IED Tracy будет представлен 3 марта, и тогда мы узнаем об этом больше.


Фото: avtodream.org

Электрическая установка позволила студентам спроектировать транспортное средство с несуществующими передними и задними свесами, чтобы максимизировать внутреннее пространство. Крыша и большая часть боковых стенок IED Tracy Concept выполнены из стекла, а пассажиры находятся в безопасности благодаря большим ярко-желтым поперечным полосам, видимым снаружи. В передней и задней части концепта находится набор багажных полок с сеткой.

По материалам Телеграф
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