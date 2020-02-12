Правительство распределило 4 млрд грн государственной поддержки аграриев на 2020 год

Кабинет министров Украины принял решение о распределении 4 миллиардов гривен государственной помощи аграриям на различные программы.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 19 февраля, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее», – сообщил Гончарук.

По словам главы правительства, 4 миллиарда гривен планируется направить на развитие фермерских хозяйств, животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции, развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства.

В частности, в 2020 году в правительстве планируют выплатить задолженность по программам господдержки в 2019 году. В частности, 1 миллиард гривен должны уплатить по программам возмещения покупки сельхозтехники, 1 миллиард гривен – по программам поддержки животноводства, 1,2 миллиарда гривен – по программам удешевления кредитов и т.д.