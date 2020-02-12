Нацбанк проиграл суд против бывшего главы ЕБРР в Украине

Бывший глава украинского представительства Европейского банка реконструкции и развития Шевка Аджунер выиграл суд против Национального банка. В суде Аджунер обжаловал решение НБУ, которым ему было отказано в назначении председателем наблюдательного совета Ощадбанка.

Об этом сообщает Окружной административный суд Киева, который и рассматривал данное производство.

«В ходе исследования обстоятельств дела суд выяснил, что НБУ вышел за пределы своих полномочий не только в процедуре проведения согласования истца на должность, но и в ходе самой проверки на соответствие квалификационным требованиям, оценивая не квалификационные требования, а исполнение должностных обязанностей председателя наблюдательного совета Ощадбанка», – объясняют в Окружном административном суде.

Свое решение Окружной админсуд принял 18 февраля 2020 года, однако Нацбанк все еще может обжаловать это решение в апелляции, поэтому решение еще не вступило в силу.

Напомним, что из-за решения Нацбанка не согласовать членов наблюдательного совета Ощадбанка, бывший председатель наблюдательного совета этого банка Шевка Аджунер подал в суд на НБУ.

В Нацбанке такое решение о неутверждении состава наблюдательного совета Ощадбанка объяснили тем, что кандидаты провалили тестирование и показали «негативные результаты» во время собеседования.

«Эти решения приняты по результатам собеседования, проведенного Квалификационной комиссией с участием Правления Национального банка. Руководствуясь своим правом, Национальный банк потребует замены указанных членов наблюдательного совета», – сообщили в Нацбанке.