День финансов, 12 февраля: возвращение Flexi Plus от Ryanair, создание Долгового агентства и электронной акцизной марки

Среда, 12 февраля. Экватор недели принес большие планы и ожидания.

Масштабное строительство дорог. Строительство и ремонт дорог в Украине, запланированное на 2020 год, будет начинаться в несколько этапов. Например, на первом этапе начнутся те проекты, которые уже в переходном состоянии или по которым уже прошли тендеры. Интенсивное строительство и ремонт дорог государственного и местного значения в Украине продлится до ноября 2020 года.

Метро на Троещину с Вокзальной. Метро на Троещину хотят начать строить с “Вокзальной”. Такое мнение выразил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. По его словам, изначально необходимо соединить “Вокзальную”, “Лукьяновскую” и “Тараса Шевченко”, а после этого уже не важно, в какую сторону прокладывать метро – Жуляны или Троещина.

Кстати, вот что слышно о 4G в метро. Интернет 4G на первых станциях метро должен появиться уже весной. По крайней мере, об этом заявил советник Киевского городского головы Максим Бахматов. По его словам, сейчас согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном, и операторами была предоставлена необходимая техническая документация. Вот на каких станциях (список по ссылке) должен появиться 4G Internet в первую очередь.

Долговое агентство для Украины. Правительство на заседании приняло решение о создании Долгового агентства, сообщил премьер Алексей Гончарук. Это новое агентство будет отдельным центральным органом исполнительной власти. По мнению властей, оно сможет более комплексно и эффективно использовать инструменты по управлению госдолгом. Ожидается также, что создание Долгового агентства позволит избежать кризисов ликвидности и платежеспособности в начале бюджетных периодов.

Возвращение Flexi Plus от Ryanair. Лоукост в рамках обновления тарифной линейки возобновил продажи билетов по тарифу Flexi Plus. Преимущества тарифа провоз двух вещей в ручной клади, выбор любого места, включая аварийные или первые ряды в салоне, бесплатная регистрация в аэропорту, возможность изменения даты вылета или маршрута на 1 день без доплат.

Электронная акцизная марка в помощь. Кабинет министров Украины принял решение ввести электронную акцизную марку. Ожидается, что электронная акцизная марка заработает уже весной. Напомним, ранее Дмитрий Дубилет рассказывал, что такая марка будет работать через штрих-код и QR-код. Благодаря этому государству не придется тратить средства на отдельную IТ-систему, а бизнесу – на дополнительное оборудование для считывания электронных акцизов.

Весовая структура для потребительских цен. Государственная служба статистики пересмотрела весовую структуру для расчета индекса потребительских цен. Согласно сообщению, вес продуктов питания и безалкогольных напитков уменьшен с 45,396% до 44,738%, алкогольных напитков, табачных изделий – с 8,316% до 8,102%. Вместе с тем, вес жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива увеличен с 4,874% до 5,421%

Без виз еще в одну страну. Кабмин утвердил соглашение о взаимной отмене виз с Маршалловыми Островами. Украинцы смогут находиться на островах без виз до 90 дней в течение 180 дней. То же самое могут сделать граждане Маршалловых островов, которые находятся в Тихом океане.