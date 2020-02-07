Укргазбанк сделал официальное заявление по расследованию деятельности "Киевметростроя"

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Укргазбанк предоставляет всестороннее содействие работникам правоохранительных органов для объективного расследования в рамках уголовного производства по завладению бюджетными средствами при строительстве метро на Виноградарь. Однако процессуальные действия не имеют никакого отношения к операционной деятельности банка и его сотрудникам. Отделения Укргазбанка банка работают в обычном режиме.
Об этом сообщили- в пресс-службе финучреждения.
В банке подтвердили, что сегодня, 11 февраля, в некоторых отделениях Укргазбанка проводятся следственные действия работниками Генеральной прокуратуры и СБУ в рамках уголовного производства по предотвращению мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами ПАО “Киевметрострой” и подконтрольных руководству ПАО других компаний при строительстве “Сырецко-Печерского” участка метрополитена.
“Банк оказывает всестороннее содействие работникам правоохранительных органов для объективного и беспристрастного расследования дела в рамках вышеупомянутого уголовного производства в отношении деятельности ПАО” Киевметрострой”, – подчеркивается в заявлении Укргазбанка.
Также в заявлении отмечается, что указанные процессуальные действия не имеют никакого отношения к операционной деятельности банка и его сотрудников.
Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора, следователи и оперативные работники СБУ осуществляют многочисленные обыски в структурных подразделениях ПАО “Киевметрострой”, у их должностных лиц, а также отделениях АБ “Укргазбанк” и ряда частных структур, которые, вероятно, задействованы в схеме мошеннического завладения бюджетными средствами, выделенными на строительство метро на Виноградарь.
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