Госэкоинспекция предъявила претензии меткомбинату Ахметова

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Государственная экологическая инспекция обнаружила нарушения на Мариупольском металлургическом комбинате (ММК) им. Ильича, который входит в состав группы “Метинвест” олигарха Рината Ахметова. В результате этих нарушений государство понесло убытков на более чем 10,5 млн грн, сообщила пресс-служба ведомства. Инспекторы проверяли комбинат с 4 февраля по поручению премьер-министра Алексея Гончарука.
Эксперты установили, что предприятие в период с 4 сентября 2019 по 6 февраля 2020 года сверхурочно сбрасывало сточные воды. В ходе проверки также установлены нарушения в сфере обращения с отходами – засорение отходами производства земельного участка площадью почти 25 тыс. квадратных метров.
Напомним, что еще в сентябре прошлого года Госстат внес ММК им. Ильича в десятку крупнейших загрязнителей, отдав ему первое место. В 2018 году предприятие выбросило в воздух 266,608 тыс. тонн загрязняющих веществ. Вторым загрязнителем оказался “ArcelorMittal Кривой Рог” (владеет индийский бизнесмен Лакшми Миттал) с выбросом в 201,909 тыс. тонн.
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