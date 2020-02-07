В Кабмине рассказали, когда завершится строительство корпуса "Охматдета"

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Кабинет министров принял решение в этом году окончательно достроить новый корпус детской специализированной больницы “Охматдет”.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
Гончарук отметил, что завершение всех строительных работ и принятие их в эксплуатацию ожидается уже в следующем месяце.
“Сегодня мы также приняли последнее бюрократическое решение, чтобы в этом году был окончательно достроен новый корпус “Охматдета”. Завершение всех строительных работ и принятие их в эксплуатацию мы ожидаем уже в следующем месяце. То есть фактически до конца марта это должно произойти”, – заявил он.
По его словам, этот вопрос находится на личном контроле министра здравоохранения.
“Задача: в этом году запустить “Охматдет”, – заявил Гончарук.
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