Глава Минцифры рассказал, на что потратят 25 млн евро от Евросоюза

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Международную техническую помощь на поддержку проектов цифровой трансформации потратят, в частности, на оптимизацию административных услуг и мобильное приложение «Дия».
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Минцифры получает 25 млн евро международной технической помощи на поддержку проектов цифровой трансформации… Мы делаем проекты мирового уровня, и международное сотрудничество позволит нам не сбавлять темпов и не снижать уровень», — написал он.
Федоров рассказал, что эти средства потратят на:
Глава ведомства также напомнил, что на реализацию приложении «Дия» не потратили «ни копейки» из бюджета. Теперь финансирование «Дии» взяли на себя международные донорские организации, поддерживающие Украину. Федоров уточнил, что в основном это проекты, деятельность которых сосредоточена на борьбе с коррупцией.
Напомним, Кабинет Министров подписал с представителями Европейского Союза новую Программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине. Она предусматривает выделение Украине 25 миллионов евро.
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