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Глава Минцифры рассказал, на что потратят 25 млн евро от Евросоюза

Глава Минцифры рассказал, на что потратят 25 млн евро от Евросоюза

Международную техническую помощь на поддержку проектов цифровой трансформации потратят, в частности, на оптимизацию административных услуг и мобильное приложение «Дия».

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Минцифры получает 25 млн евро международной технической помощи на поддержку проектов цифровой трансформации… Мы делаем проекты мирового уровня, и международное сотрудничество позволит нам не сбавлять темпов и не снижать уровень», — написал он.

Федоров рассказал, что эти средства потратят на:

  • приложение «Дия» и реализацию портала «Дия»;
  • оптимизацию административных услуг и их цифровизацию;
  • улучшение реестров и обеспечение качественного и защищенного обмена данными между ними;
  • развитие широкополосного и мобильного интернета, чтобы качественная связь была в каждом украинском селе, независимо от его размера и удаленности;
  • внедрение прогрессивных технологий электронной идентификации.

Глава ведомства также напомнил, что на реализацию приложении «Дия» не потратили «ни копейки» из бюджета. Теперь финансирование «Дии» взяли на себя международные донорские организации, поддерживающие Украину. Федоров уточнил, что в основном это проекты, деятельность которых сосредоточена на борьбе с коррупцией.

Напомним, Кабинет Министров подписал с представителями Европейского Союза новую Программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине. Она предусматривает выделение Украине 25 миллионов евро.

По материалам hromadske.tv
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