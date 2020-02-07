Коболев назвал два условия открытия рынка газа для населения

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Рынок газа для населения может заработать, если выполнить два условия: разрешить гражданам менять поставщика независимо от наличия долгов и запретить облгазам отключать потребителя в течение года после перехода.
Об этом в интервью “Украина 24” сказал председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.
“Очень важно разрешить свободную смену поставщика в категории населения. Сейчас, чтобы сменить поставщика газа, потребитель должен потратить почти 100 дней. Более того, это не означает, что это (вопрос. – Ред.) решится успешно, ведь есть проблема различных спорных долгов – например, начисление температурного коэффициента”, – сказал Коболев.
По его мнению, целесообразно разрешить потребителям категории население менять поставщика независимо от наличия долгов.
“Спор относительно коэффициентов продлится еще год-два-три, и газоснабжающие компании заинтересованы ее долго поддерживать”, – отметил Коболев.
Также, считает Коболев, стоит запретить облгазам отключать потребителей в течение года после смены поставщика, чтобы не дать им шантажировать потребителей.
“Это надо запретить и разрешить свободный переход. Это создаст конкурентный рынок газа”, – добавил Коболев.
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