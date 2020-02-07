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Минфин продал облигации внутреннего госзайма на более 9 миллиардов (инфографика)

Минфин продал облигации внутреннего госзайма на более 9 миллиардов (инфографика)

По итогам аукциона 11-го февраля в государственный бюджет привлечено 9,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Министерство финансов на аукционе 11-го февраля предложило инвесторам номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 2 и 4 года, а также номинированные в долларах США бумаги, выполнение обязательств по которым состоится через 1,2 года.

Всего было привлечено 9,2 млрд грн:

  • 3-месячные ОВГЗ – 489 млн грн;
  • 1-летние ОВГЗ – 1,119 млрд грн;
  • 2-летние ОВГЗ – 456 млн;
  • 4-летние ОВГЗ – 2,175 млрд грн.

Номинированные в долларах США – 4,952 млрд грн или 202 млн долл.

Средневзвешенная доходность 3-месячных гривневых ОВГЗ составила 9,46%, 1-летних гривневых ОВГЗ – 9,53%, 2-летних гривневых ОВГЗ – 10%, 4-летних – 9,99%, а номинированных в долларах США – 3,39%.

По материалам Економічна Правда
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