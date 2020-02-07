Минфин продал облигации внутреннего госзайма на более 9 миллиардов (инфографика)

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По итогам аукциона 11-го февраля в государственный бюджет привлечено 9,2 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Министерство финансов на аукционе 11-го февраля предложило инвесторам номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 2 и 4 года, а также номинированные в долларах США бумаги, выполнение обязательств по которым состоится через 1,2 года.
Всего было привлечено 9,2 млрд грн:
Номинированные в долларах США – 4,952 млрд грн или 202 млн долл.
Средневзвешенная доходность 3-месячных гривневых ОВГЗ составила 9,46%, 1-летних гривневых ОВГЗ – 9,53%, 2-летних гривневых ОВГЗ – 10%, 4-летних – 9,99%, а номинированных в долларах США – 3,39%.
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