Зеленский подписал закон о едином юрлице для Таможенной службы и Налоговой

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий новый формат работы Гостаможенной и Госналоговой служб как единых юрлиц.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Закон предусматривает новый формат работы Гостаможенной и Госналоговой служб как единых юрлиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юрлицо, а как отдельные подразделения.

Документ также предусматривает перевод таможенников на контракты, открытие обезличенной таможенной информации, возможность автоматизации таможенного оформления и усиления возможностей борьбы с почтовой контрабандой.

Верховная Рада 14 января приняла во втором чтении законопроект №2318-1, который предусматривает переход Государственной таможенной службы в формат единого юридического лица.