Зеленский подписал закон о едином юрлице для Таможенной службы и Налоговой

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Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий новый формат работы Гостаможенной и Госналоговой служб как единых юрлиц.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Закон предусматривает новый формат работы Гостаможенной и Госналоговой служб как единых юрлиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юрлицо, а как отдельные подразделения.
Документ также предусматривает перевод таможенников на контракты, открытие обезличенной таможенной информации, возможность автоматизации таможенного оформления и усиления возможностей борьбы с почтовой контрабандой.
Верховная Рада 14 января приняла во втором чтении законопроект №2318-1, который предусматривает переход Государственной таможенной службы в формат единого юридического лица.
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