День финансов, 11 февраля: заявления Зеленского, планы Ярославского, советы от Остапова

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Вторник, 11 февраля: Ключевые заявления Зеленского, планы Ярославского по дорогам, рекомендации от Остапова для семейного бюджета.
Зеленский о зарплатах: “Чтобы как в Польше”. Президент Владимир Зеленский планирует поднять заработные платы украинцев на уровень польских за время своей каденции. Почему как в Польше? По его словам, в Польше сейчас уже несколько миллионов украинцев и они вернуться, если здесь будет мотивация.
В то же время, пенсионеры должны подождать. По словам Президента, сейчас деньги будут вкладывать в инфраструктуру, модернизацию страны, поскольку есть бюджет, а просто печатать деньги не могут. Так, вкладывая в экономику, есть возможность, что пенсии начнут расти.
Ипотека под 10%. Вчера мы писали, что по мнению президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, в Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10% с нынешних 20-24%. Сегодня Зеленский заявил, что эта задача реальна. Ипотека под 10% может появиться уже в сентябре. По его словам, удешевление ипотеки – одно из двух основных задач, которые ставятся, чтобы помочь развитию сильного среднего класса и возвращения уехавших из страны.
Зарплаты министров. Сегодня Кабмин опубликовал информацию о зарплатах министров за январь 2020 года. В январе выплаты начислялись по старым правилам, а в феврале зарплаты министрам уже будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент. Например, в январе оклад премьер-министра после вычета налогов составляет 33 782 грн, плюс премия в 20 000 грн. Дубилету повезло меньше, он получил 12 721 грн. Да и без премии.
ФЛП стает все больше. По данным налоговой службы, в начале 2020 года количество ФЛП составляло 1885,9 тыс. человек, что на 19,8 тыс. больше, чем на начало 2019 года. Также в налоговой напомнили, что физлица-предприниматели имеют право использовать денежные средства с бизнес-счетов для собственных, не связанных с бизнесом нужд.
Начало сезона дорожных работ и планы Ярославского. Сезон дорожных работ в Украине должен начаться 1 марта, перечень объектов для этого уже сформирован.
Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский подтвердил готовность заняться дорожным строительством и оценил потенциальный объем работ для компании. Как он заявляет, компания готова построить от 100 до 300 км дорожного покрытия.
👪 Семья – это маленькое государство. Сколько может экономить украинская семья ежемесячно? Как вести семейный бюджет? Какие есть приложения для планирования семейного бюджета? О том, как научиться максимально эффективно экономить, расскажет семейный финансовый советник Любомир Остапов в новом видео на нашем YouTube-канале.
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