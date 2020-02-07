В Укравтодоре сообщили, как будет проходить анонсированное масштабное строительство дорог

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Масштабное строительство и ремонт дорог в Украине, запланированное на 2020 год, будет начинаться в несколько этапов.
Об этом заявил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.
“Старт крупного строительства запланирован на 1 марта 2020 года. На первом этапе начнутся те проекты, которые уже в переходном состоянии или в отношении которых уже прошли тендеры, или которые определены в рамках сотрудничества с МФО (международные финансовые организации – ред.) в 2019 году или раньше. С 1 апреля по 1 мая стартуют другие проекты, которые сейчас находятся или на этапе тендерного отбора, или в процессе проектирования, или проходят государственную экспертизу. План такой, что за три месяца мы начнем все основные проекты строительства”, – рассказал Кубраков.
Он добавил, что интенсивное строительство и ремонт дорог государственного и местного значения в Украине продлится до ноября 2020 года.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Украине с 1 марта 2020 года начнется масштабное строительство дорог. По его словам, в правительстве уже сформирован перечень дорожных объектов, которые будут строиться в первую очередь.
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