0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 39 0

Опубликован список смартфонов Huawei, которые получат Android 10 до конца февраля

Опубликован список смартфонов Huawei, которые получат Android 10 до конца февраля

Компания Huawei всё больше расширяет охват фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10. Стал известен список моделей, которые должны получить стабильное глобальное обновление в феврале.

Некоторые из них уже начали обновляться в избранных регионах. Полный список такой:

Huawei P20
Huawei P20 Pro
Huawei P20 Lite
Huawei Mate 10
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10 Lite
Huawei Nova 4
Huawei Nova 4e
Huawei Nova Lite 3
Huawei Nova 5T
Huawei P Smart 2019
Huawei Mate 10 Porsche Design
Huawei Mate RS Porsche Design

В марте или несколько позднее ожидаются обновления для:

Huawei P Smart
Huawei P Smart +
Huawei P Smart Z
Huawei Nova 5
Huawei Nova 5i Pro
Huawei Nova 5Z
Huawei Enjoy 10S

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.