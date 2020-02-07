Опубликован список смартфонов Huawei, которые получат Android 10 до конца февраля

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Компания Huawei всё больше расширяет охват фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10. Стал известен список моделей, которые должны получить стабильное глобальное обновление в феврале.
Некоторые из них уже начали обновляться в избранных регионах. Полный список такой:
Huawei P20
Huawei P20 Pro
Huawei P20 Lite
Huawei Mate 10
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10 Lite
Huawei Nova 4
Huawei Nova 4e
Huawei Nova Lite 3
Huawei Nova 5T
Huawei P Smart 2019
Huawei Mate 10 Porsche Design
Huawei Mate RS Porsche Design
В марте или несколько позднее ожидаются обновления для:
Huawei P Smart
Huawei P Smart +
Huawei P Smart Z
Huawei Nova 5
Huawei Nova 5i Pro
Huawei Nova 5Z
Huawei Enjoy 10S
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