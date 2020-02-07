Опубликован список смартфонов Huawei, которые получат Android 10 до конца февраля

Компания Huawei всё больше расширяет охват фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10. Стал известен список моделей, которые должны получить стабильное глобальное обновление в феврале.

Некоторые из них уже начали обновляться в избранных регионах. Полный список такой:

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Lite

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Lite

Huawei Nova 4

Huawei Nova 4e

Huawei Nova Lite 3

Huawei Nova 5T

Huawei P Smart 2019

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

В марте или несколько позднее ожидаются обновления для:

Huawei P Smart

Huawei P Smart +

Huawei P Smart Z

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Enjoy 10S