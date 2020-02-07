0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

Гетманцев заявил о необходимости поддержки малого бизнеса в переходе на безналичный расчет

Гетманцев заявил о необходимости поддержки малого бизнеса в переходе на безналичный расчет

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о необходимости разработки комплексной программы поддержки перехода малого бизнеса на безналичные расчеты.

“По стоимости официального перехода из наличного в безналичный расчет… Мы должны предоставить комплексную программу для малого бизнеса по поддержке его перехода на “безнал”, – сказал он во время круглого стола на тему “Нужны ли украинцам наличные?” во вторник в Киеве.

По мнению Гетманцева, стоимость перехода малого бизнеса на безналичные расчеты слишком высока для него.

По оценкам руководителя направления обслуживания торговых предприятий Приватбанка Евгения Васильцова, стоимость эквайринга при переходе на безналичные расчеты будет стоить малому бизнесу 2% от суммы транзакции, а за расчетно-карточное обслуживание, обналичивание средств и другие платежи предпринимателю придется отдавать около 11%.

В то же время Васильцов отметил, что банки продолжают способствовать переходу бизнеса на “безнал”. В частности, в 2019 году ПриватБанк в Украине расставил 60 тыс. POS-терминалов. Кроме того, 24 тыс. предпринимателей в прошлом году начали использовать QR-коды для перевода средств.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.