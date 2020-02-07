Гетманцев заявил о необходимости поддержки малого бизнеса в переходе на безналичный расчет

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Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о необходимости разработки комплексной программы поддержки перехода малого бизнеса на безналичные расчеты.
“По стоимости официального перехода из наличного в безналичный расчет… Мы должны предоставить комплексную программу для малого бизнеса по поддержке его перехода на “безнал”, – сказал он во время круглого стола на тему “Нужны ли украинцам наличные?” во вторник в Киеве.
По мнению Гетманцева, стоимость перехода малого бизнеса на безналичные расчеты слишком высока для него.
По оценкам руководителя направления обслуживания торговых предприятий Приватбанка Евгения Васильцова, стоимость эквайринга при переходе на безналичные расчеты будет стоить малому бизнесу 2% от суммы транзакции, а за расчетно-карточное обслуживание, обналичивание средств и другие платежи предпринимателю придется отдавать около 11%.
В то же время Васильцов отметил, что банки продолжают способствовать переходу бизнеса на “безнал”. В частности, в 2019 году ПриватБанк в Украине расставил 60 тыс. POS-терминалов. Кроме того, 24 тыс. предпринимателей в прошлом году начали использовать QR-коды для перевода средств.
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