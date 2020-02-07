Нафтогаз потребует от России $8 миллиардов за утраченные активы в оккупированном Крыму

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
НАК “Нафтогаз Украины” продолжает судиться с Россией за утраченные крымские активы и потребует 8 млрд долл., включая проценты.
Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.
“На этой неделе мы завершаем подготовку к очередной подаче документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации в отношении активов в Крыму. Этот арбитражный процесс длится уже несколько лет”, – написал Витренко.
Он отметил, что утраченные активы оцениваются в примерно 8 млрд долл., включая проценты.
“Кстати, Премьер-министр Украины в своем письме Наблюдательному совету Нафтогаза отметил, что договоренности с Газпромом стали возможными “благодаря достигнутым политическим руководством государства договоренностям на межгосударственном уровне”. Если это означает веру в то, что такие договоренности имели определяющую роль, то было бы хорошо, если бы политическое руководство государства прямо сейчас достигло договоренности на межгосударственном уровне по уплате нам Россией компенсации за потерю активов в Крыму (примерно 8 млрд долл. включительно с процентами)”, – отметил Витренко.
Он напомнил, что указанный иск выходит за рамки достигнутых договоренностей о взаимной отмене судебных претензий для подписания транзитного контракта.
“Замечу, что в арбитраже относительно активов в Крыму нам противостоит государство Российская Федерация, а не Газпром, и поэтому этот арбитраж не подпадает под соглашение об урегулировании с Газпромом, которое Нафтогаз заключил в декабре, после того как Газпром выполнил решение Стокгольмского арбитража выплатить нам компенсацию в размере 4,6 млрд долл. (плюс 400 млн долл. процентов на дату окончательного расчета), и согласился продолжить транзит газа”, – добавил Витренко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на воду взлетят: к чему готовиться украинцамВчера, 17:06 - 5708 23
Почему не работает водительское удостоверение в "Дії"3 ч. назад - 1596 9
Украинцы не готовы мириться с высокими зарплатами чиновников, - опросВчера, 11:00 - 2469 8
Как "зеленая волна" помогает водителямВчера, 16:17 - 1814 7
Что читатели Finance.ua думают о прописке по уведомительному принципу2 ч. назад - 358 6
Тарифы на воду взлетят: к чему готовиться украинцамВчера, 17:06 - 5708 23
Украине некому продавать свою нефть: эксперты назвали причиныВчера, 21:00 - 3355
Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий для разных категорий (инфографика)5 ч. назад - 2721 1
Межбанк щупает «дно» по курсу4 ч. назад - 2379
Минцифры упростит жизнь 14-летним украинцам7 ч. назад - 2014
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 970
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 803
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1016
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1330
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 1141