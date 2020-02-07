Нафтогаз потребует от России $8 миллиардов за утраченные активы в оккупированном Крыму

НАК “Нафтогаз Украины” продолжает судиться с Россией за утраченные крымские активы и потребует 8 млрд долл., включая проценты.

Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.

“На этой неделе мы завершаем подготовку к очередной подаче документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации в отношении активов в Крыму. Этот арбитражный процесс длится уже несколько лет”, – написал Витренко.

Он отметил, что утраченные активы оцениваются в примерно 8 млрд долл., включая проценты.

“Кстати, Премьер-министр Украины в своем письме Наблюдательному совету Нафтогаза отметил, что договоренности с Газпромом стали возможными “благодаря достигнутым политическим руководством государства договоренностям на межгосударственном уровне”. Если это означает веру в то, что такие договоренности имели определяющую роль, то было бы хорошо, если бы политическое руководство государства прямо сейчас достигло договоренности на межгосударственном уровне по уплате нам Россией компенсации за потерю активов в Крыму (примерно 8 млрд долл. включительно с процентами)”, – отметил Витренко.

Он напомнил, что указанный иск выходит за рамки достигнутых договоренностей о взаимной отмене судебных претензий для подписания транзитного контракта.

“Замечу, что в арбитраже относительно активов в Крыму нам противостоит государство Российская Федерация, а не Газпром, и поэтому этот арбитраж не подпадает под соглашение об урегулировании с Газпромом, которое Нафтогаз заключил в декабре, после того как Газпром выполнил решение Стокгольмского арбитража выплатить нам компенсацию в размере 4,6 млрд долл. (плюс 400 млн долл. процентов на дату окончательного расчета), и согласился продолжить транзит газа”, – добавил Витренко.