Гончарук: Если рынок земли заработает - развеются мифы, которыми пугают общество

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Премьер-министр Алексей Гончарук уверяет, что когда в Украине заработает рынок земли, то все мифы, которыми пугают общество, – развеются.
“Есть большое количество популистских сил, которые пытаются напугать общество (относительно запуска рынка земли – ред.) и таким образом сдержать за счет страха, внушения каких-то там мифов, удержать Украину от этого очень важного, очень правильного шага. А когда мы его сделаем, если мы его сделаем… если парламент таки примет соответствующий закон, он вступит в законную силу, Президент его подпишет, то общество очень быстро увидит, что все те мифы, которыми его пугали, они не сбылись”, – сказал Гончарук.
Гончарук отметил, что сейчас украинцы в такой ситуации, когда якобы имеют землю как собственность, но распорядиться ею не могут: “И это делает тебя беднее. Это делает тебя менее свободным”.
Глава правительства подчеркнул, что украинцам нужно избавляться от “постсоветских, замешанных на страхе, комплексов, ограничений, страхов, потому что современный мир любит смелых и готов воспринимать и принять Украину как часть цивилизованного мира: “Но для этого нам нужно, по моему мнению, также быть готовыми стать частью этого цивилизованного мира”.
Кроме того, Гончарук отметил, что для того, чтобы в Украину зашли инвестиции, инвесторы должны понимать логику, в которой здесь происходят экономические и правовые отношения.
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