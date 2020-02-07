0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Гончарук: Если рынок земли заработает - развеются мифы, которыми пугают общество

Гончарук: Если рынок земли заработает - развеются мифы, которыми пугают общество

Премьер-министр Алексей Гончарук уверяет, что когда в Украине заработает рынок земли, то все мифы, которыми пугают общество, – развеются.

“Есть большое количество популистских сил, которые пытаются напугать общество (относительно запуска рынка земли – ред.) и таким образом сдержать за счет страха, внушения каких-то там мифов, удержать Украину от этого очень важного, очень правильного шага. А когда мы его сделаем, если мы его сделаем… если парламент таки примет соответствующий закон, он вступит в законную силу, Президент его подпишет, то общество очень быстро увидит, что все те мифы, которыми его пугали, они не сбылись”, – сказал Гончарук.

Гончарук отметил, что сейчас украинцы в такой ситуации, когда якобы имеют землю как собственность, но распорядиться ею не могут: “И это делает тебя беднее. Это делает тебя менее свободным”.

Глава правительства подчеркнул, что украинцам нужно избавляться от “постсоветских, замешанных на страхе, комплексов, ограничений, страхов, потому что современный мир любит смелых и готов воспринимать и принять Украину как часть цивилизованного мира: “Но для этого нам нужно, по моему мнению, также быть готовыми стать частью этого цивилизованного мира”.

Кроме того, Гончарук отметил, что для того, чтобы в Украину зашли инвестиции, инвесторы должны понимать логику, в которой здесь происходят экономические и правовые отношения.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.