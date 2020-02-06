CБУ зафиксировала некачественное техобслуживание самолетов украинской авиакомпании

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Служба безопасности Украины разоблачила механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в Международных аэропортах “Одесса” и “Киев” пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний, который мог привести к человеческим жертвам.
Об этом сказано на сайте СБУ.
В рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО. В частности, ими было сфальсифицировано документация по проведению ремонтных работ самолетов. Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами.
По материалам СБ Украины должностного лица авиапредприятия ответственного за техническое обслуживание самолетов решением суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины компании-эксплуатанту отменено соответствующие разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам – сертификаты летной годности.
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