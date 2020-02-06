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CБУ зафиксировала некачественное техобслуживание самолетов украинской авиакомпании

CБУ зафиксировала некачественное техобслуживание самолетов украинской авиакомпании

Служба безопасности Украины разоблачила механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в Международных аэропортах “Одесса” и “Киев” пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний, который мог привести к человеческим жертвам.

Об этом сказано на сайте СБУ.

В рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО. В частности, ими было сфальсифицировано документация по проведению ремонтных работ самолетов. Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами.

По материалам СБ Украины должностного лица авиапредприятия ответственного за техническое обслуживание самолетов решением суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины компании-эксплуатанту отменено соответствующие разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам – ​​сертификаты летной годности.

Справка Finance.ua

  • Авиакомпании с жесткими правилами провоза ручной клади в Украине. Габариты ручной клади авиакомпаний украинского рынка: Wizz Air: максимальный объем принадлежности к 40х30х20 см и вес до 10 кг Ryanair: до 40х25х20 см без ограничения по весу.
По материалам Finance.UA
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