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Автомобили Toyota и Lexus отзывают из-за утечки охлаждающей жидкости

Автомобили Toyota и Lexus отзывают из-за утечки охлаждающей жидкости

В США и Канаде компания Toyota отзывает 52 000 автомобилей брендов Toyota и Lexus. Причина такого решения – возможная утечка охлаждающей жидкости, что увеличивает риск ДТП.

Под эту сервисную кампанию, в частности, попали Toyota Avalon Hybrid, Camry, Camry Hybrid и Lexus ES 300h 2020 модельного года, а также кроссоверы Toyota RAV4 и RAV4 Hybrid 2019-20 модельных годов. Все они, в том числе гибридные машины, оснащаются бензиновыми двигателями.

При утечке охлаждающей жидкости двигатель может начать шуметь, из него может пойти дым.

Автомобиль может остановиться прямо во время движения на трассе. Если он ехал на большой скорости, то, естественно, может произойти ДТП. Были ли из-за данного дефекта зарегистрированы дорожные аварии — Toyota не сообщает.

Эту сервисную кампанию Toyota начнет весной нынешнего года. Все работы проведут бесплатно, как и всегда в подобных случаях. Будут ли отзываться автомобили Toyota и Lexus по этой причине в других странах – не сообщается.

По материалам autonews.ua
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