День финансов, 7 февраля: прописка по уведомительному принципу, доходы киевлян, последствия от укрепления гривны

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Пятница, 7 февраля. Почему сильная гривна – это не всегда хорошо, и сколько в среднем зарабатывают в столице.
Прописка по уведомительному принципу. В Кабмине работают над тем, чтобы в Украине была прописка по уведомительному принципу, поскольку действующая система регистрации места жительства не соответствует современным реалиям и должна быть изменена. Как напоминает Дмитрий Дубилет, оценка численности населения Украины показала, что в Киеве живет 3,7 млн человек, при том что прописаны менее 3 млн.
Кстати, о киевлянах. Главное управление статистики подсчитало доходы жителей столицы. Так, в 2019 году размер среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников составил 15 776 грн. Это на 16,5% больше, чем в 2018 году. Самый высокий уровень оплаты труда наблюдается в финансовой и страховой деятельности. В то же время, сумма задолженности по выплате заработной платы в течение 2019 году увеличилась на 40%.
Если продолжать тему зарплат. На правительственном портале опубликовали Концепцию реализации госполитики развития социально ответственного бизнеса до 2030 года. Так, Кабмин планирует до 2025 года увеличить соотношение средней зарплаты женщин и мужчин до 83% и до 85% – в 2030-м, тогда как в 2015-м этот показатель был на уровне 74,9%.
Правила воздушных перевозок могут измениться. Госавиаслужба планирует изменить ряд статей в действующих правилах воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа. Например, поменяются требования к ручной клади, отменят требование по бесплатному перебронированию билета, также планируют увеличить максимальную ответственность авиаперевозчиков за задержку рейса.
Последствия от укрепления гривны. В своем Инфляционном отчете Нацбанк обращает внимание на опыт других стран, где негативные последствия ревальвации при последовательной макроэкономической политике были преимущественно краткосрочны. Как отмечается, ревальвация гривны, за исключением сезонных колебаний и коротких послекризисных эпизодов коррекции курса, в прошлом для Украины – явление новое. Из-за укрепления курса гривны чистые потери государственного бюджета в 2019 году составили около 23 млрд грн или 2,3% доходов государственного бюджета.
Минус 507 отделений. Украинские банки в 2019 году сократили количество структурных подразделений на 6% или на 507 отделений – до 8002. Больше всего отделений сократил Ощадбанк – 303. За ним следуют ПриватБанк, Проминвестбанк и Укрсоцбанк.
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