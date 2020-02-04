Национализация ПриватБанка: Верховный суд определился с датой слушания ключевого дела

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Верховный суд Украины назначил на 16 марта дату рассмотрения дела о признании семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами – это ключевое дело в национализации банка, от которого зависит рассмотрение дел об обжаловании национализации.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
«Члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что не являются связанными с экс-владельцами ПриватБанка лицами. Также они хотят отменить конвертацию их средств на акции ПриватБанка в ходе национализации», – напоминают в Нацбанке.
Там отмечают, что по процедуре обмена средств в ПриватБанке на акции банка (процедура bail-in) было обменено 29,4 миллиарда гривен. Благодаря этому в ходе национализации банка государство уменьшило финансовую нагрузку на учреждение.
Отметим, что во время последнего заседания Верховного суда это дело отложили на неопределенный срок.
В рамках национализации ПриватБанка вклады семьи Суркисов обменяли на акции (процедура bail-in), так как саму семью признали связанными с банком лицами. Проведение этой операции позволило государству в дальнейшем приобрести акции банка за 1 гривну и перевести банк в свою собственность (национализировать ПриватБанк). Семья Суркисов эту операцию обжаловала в судах различных инстанций, в том числе в Верховном суде.
Важность этого дела в пределах обжалования национализации ПриватБанка бывшими владельцами, в частности Игорем Коломойским, заключается в том, что к результатам рассмотрения в Верховном суде «привязали» рассмотрение дела, в котором Коломойский оспаривает сам процесс национализации банка.
9 декабря Шестой апелляционный административный суд перенес рассмотрение апелляции о законности национализации ПриватБанка на 2020 год. Решение должны принять после решения другого суда по иску семьи Суркисов, которые требуют признать недействительной сделку по обмену их вкладов на акции ПриватБанка, который состоялся в рамках национализации.
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