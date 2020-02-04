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Украина не потребляет столько угля, сколько добывает: в Минэнерго объяснили долги по зарплатам шахтерам

Украина не потребляет столько угля, сколько добывает: в Минэнерго объяснили долги по зарплатам шахтерам

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщили, что из-за теплой зимы запасы угля на складах ежедневно увеличиваются. Это способствует росту задолженности по выплате зарплат шахтерам.

Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель во время выступления в парламенте 7 февраля 2020 года.

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«Каждый день увеличиваются запасы угля на складах. Это означает, что мы не срабатываем уголь. Мы добываем угля больше, чем потребляем в отопительный период, в моменты максимальной нагрузки», — сообщил Оржель.

Он добавил, что при такой работе энергосистема добываемого угля не успевает реализовываться. То есть шахты его не продают, не получая доходов, что способствует нарастанию долгов по зарплате. В то же время министр добавил, что из-за теплой зимы суммы в платежках украинцев также становятся меньше.

По материалам hromadske.tv
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