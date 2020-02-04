В Кабмине анонсировали еще один перерасчет зарплат для шахтеров

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Для обеспечения оплаты труда шахтеров и внесения платежей, связанных с выплатой заработной платы, будет произведен еще один перерасчет.
Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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“Если говорить непосредственно по шахтерам и тем долгам, которые сейчас есть… В этот вторник было проведен соответствующий бюджетный платеж. Небольшой, мы сейчас балансируем этот вопрос для того, чтобы контролировать ситуацию и балансировать, однако, откровенно говоря, в ближайшее время будет еще один бюджетный платеж”, – сказал Оржель.
Он напомнил, что накануне вместе с Президентом Владимиром Зеленским встретился с шахтерами.
“Как я сказал, у нас сейчас настолько изменена структура потребления, так меняется рынок электрической энергии, а главным потребителем угля, в том числе и государственных шахт, где мы видим соответствующую задолженность, является тепловая генерация. У нас уменьшается нагрузка на тепловую генерацию, уменьшается производство”, – добавил министр.
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