Кабмин недоволен работой Нафтогаза по добыче газа в Украине - Оржель

Правительство недовольно работой НАК “Нафтогаз” в сфере реализации “программы 2020” по добыче украинского газа.

Об этом заявил на часе вопросов к правительству в Раде министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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“Действительно, правительство обращалось и по реализации “программы 2020”. Откровенно скажу: правительство также немного разочаровано результатом “программы 2020”, разочаровано предложением НАК “Нафтогаз” по изменению стратегии добычи. Более того, есть решение наблюдательного совета, что теперь оцениваем мы не объем увеличения, а оцениваем теперь экономическими показателями”, – сказал Оржель, отвечая на вопрос, как правительство будет реагировать на спад добычи украинского газа.

По его словам, в Украине следует увеличивать добычу собственного газа, увеличивать рентные платежи.

“К сожалению, эти показатели не выполнены. Непосредственно позиция и Минекоенерго, и на правительстве рассматривается этот вопрос, в отношении эффективности работы компании в рамках реализации “программы 2020”, – сказал Оржель.