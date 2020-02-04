Гончаренко объяснил, в чем минусы законопроекта о земле

Украинская земля должна принадлежать украинцам, так как это вопрос нацбезопасности.

Об этом заявил народный депутат от фракции “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко с трибуны Верховной Рады Украины, представляя поправки в законопроект о рынке земли.

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“Монобольшинство во главе с Зеленским предлагает пагубную латиноамериканскую модель не рынка земли, а настоящего земельного базара. На самом деле Украина нуждается в такой ​​реформе, чтобы был создан крепкий средний класс фермеров на селе. Чтобы фермеры могли прокормить себя и развивать свои хозяйства. Специально для “слуг” я подготовил визуализацию, слайды, как в школе. Возможно, так с помощью картинок некоторым из них будет понятнее, почему покупать землю следует разрешить только гражданам, проживающим в той области, где они хотят купить участок, или на смежной территории. Таким образом мы не допустим манипуляций, когда, например, жители Киева будут скупать землю в Одесской области. Именно это и есть европейская модель”, – рассказал Гончаренко.

Напомним, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. После этого в документ было внесено более 4000 поправок.

Справка Finance.ua:

Согласно законопроекту, покупать землю смогут только граждане Украины, государство, общины (нововведение) и отечественные компании, основанные украинцами (норма действует до 1 января 2024 года).

Иностранцы как учредители компаний будут допущены к рынку только в результате земельного референдума. Если получат землю в наследство, в течение года должны провести ее отчуждение.