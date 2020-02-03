День финансов, 6 февраля: "Дія" в действии, прогнозы по курсу от бизнеса, цифровые паспорта весной

Четверг, 6 февраля, запомнился технологическими начинаниями.

Третьи в Европе. Президент Владимир Зеленский поздравил приложение государственных онлайн-услуг “Дія” с релизом и заявил, что Украина стала третьей страной в Европе, которая имеет подобный сервис, отдельно он отметил, что на разработку не были потрачены государственные средства. Власти намерены сделать 50 электронных услуг доступными для граждан Украины в течение 2020 года. А в течение следующих 3 лет перевести в электронный формат все государственные услуги.

Цифровые паспорта весной. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал запуск цифрового образца паспорта гражданина Украины весной 2020 года. Паспорт будет работать через мобильное приложение «Дія» и позволит проверять личность для: медицинского обслуживания; банковских операций; во время получения административных, гостиничных, телекоммуникационных услуг, на почте и многое другое.

Курс к концу года. Прогноз от бизнеса. Прогнозный курс гривны к доллару на конец 2020 года может составить 24 грн/долл., а на 2021 год – на уровне 25,5 грн/долл. Такие прогнозы озвучил генеральный директор инвесткомпании Dragon Capital, президент Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала.

POS-терминалы в отделениях Укрпочты. Укрпочта установила POS-терминалы для приема оплаты платежными картами в наиболее загруженных почтовых отделениях Украины в областных центрах и населенных пунктах, где проживают более 2000 человек и где сокращаются банковские отделения и банкоматы. Терминалы помогут платить банковской картой за коммунальные платежи, совершать денежные переводы, снимать наличные. Комиссия за снятие наличных в автоматизированных почтовых отделениях отсутствует (возможна комиссия банка, выпустившего карту).

Проверка водительских прав “в смартфоне”. Подтверждать действительность водительских удостоверений будут с помощью QR-кода. Об этом во время презентации мобильного приложения “Дія” сказал руководитель проекта Мстислав Баник. Для сканирования QR-кода не требуется дополнительное программное обеспечение, нужно только иметь смартфон, камеру и приложение Дія.

Если вы хотите немного отдохнуть от смарт-города, Finance.ua предлагает вам ознакомиться с новой статьей, в которой сравниваем 6 не самых дорогих горнолыжных курортов. Читайте.⬇️

И вот еще одна новость вам на дорожку, BlaBlaCar начинает продажу билетов онлайн на автобусы. С 6 февраля появилась функция покупки билетов на автобусы, которая обеспечивается технологиями Busfor.