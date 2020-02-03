Нотариальная палата дала оценку законопроекту по уплате ЕСВ

Нотариальная палата Украины положительно оценивает законопроект №2166 «О внесении изменений в Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков)», принятый за основу 4 февраля, но обращает внимание на ряд положений, которые необходимо доработать для усиления социальной защиты.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Соответствующие предложения и замечания изложены в обращении НПУ к народным депутатам, членам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и Комитета по вопросам правовой политики.

«НПУ поддерживает положения законопроекта относительно:

освобождение лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность, от уплаты за себя ЕСВ , если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и получают по закону пенсию или социальную помощь;

отмены обязательства ФЛП (кроме упрощенцев), лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность, платить минимальный размер ЕСВ в случае отсутствия деятельности, то есть за месяцы, в которых не было получено дохода (прибыли).

В то же время, требует доработки предложенная законопроектом редакция новой части 5 статьи 4 Закона о ЕСВ об освобождении лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность, от уплаты ЕСВ при условии взятия их на учет в качестве ФЛП и ведения ими одного вида деятельности одновременно в качестве ФЛП и лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность.

Дело в том, что нотариусы не смогут воспользоваться указанным новшеством, поскольку нормой статьи 3 Закона «О нотариате» нотариусам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, а следовательно нотариусы не могут быть зарегистрированы и взяты на учет как ФЛП. Предложенные изменения фактически исключают частных нотариусов и частных исполнителей из круга лиц, указанных в пункте 5 части первой статьи 4 Закона о ЕСВ.

Несмотря на это, НПУ предлагает часть 5 статьи 4 Закона о ЕСВ изложить в следующей редакции: «Лица, указанные в пункте 5 части первой настоящей статьи, освобождаются от уплаты за себя единого взноса, при условии постановки их на учет физических лиц – предпринимателей и ведения ими одного вида деятельности одновременно или при регистрации частной нотариальной деятельности, деятельности частного исполнителя, в качестве лиц, указанных в пунктах 4 и 5 части первой настоящей статьи».

Также НПУ призывает всегда помнить о будущем нации и предлагает освободить от уплаты за себя ЕСВ лиц, которые ухаживающих за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и по закону получают пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и/или при рождении ребенка, усыновлении ребенка», – говорится в заявлении НПУ.