Universal Bank одержал победу в трех номинациях рейтинга «Банки 2020 года»

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5 февраля в рамках VI LEGAL BANKING FORUM, проведенного «Финансовым клубом» и издательством «Юридическая практика», были награждены победители рейтинга «Банки 2020 года».
В категории «Банки с частным украинским капиталом среди крупных банков» Universal Bank одержал победу в трех номинациях:
1. «Чистый банк» (соотношение кредитов 1-2 класса физических лиц и 1-3 класса юридических лиц к размеру кредитного портфеля за январь-ноябрь 2019)
2. «Розничный банк» (абсолютный прирост гривневых кредитов физических лиц за январь-ноябрь 2019),
3. «Сберегательный банк для населения» (абсолютный прирост гривневых текущих счетов физических лиц за январь-ноябрь 2019)
В расчетах использовались данные отчетности банков, которую публикует Национальный банк, по состоянию на 1 января и на 1 декабря 2019 года. Ключевыми показателями стали динамика активов, депозитного и кредитного портфелей физических и юридических лиц, качество кредитных портфелей, прибыль банков, а также динамика портфеля платежных карт.
Мы гордимся очередными наградами Universal Bank на украинском рынке и в дальнейшем приложим максимум усилий, чтобы надежность и стабильность Банка высоко ценилась экспертами и клиентами!
Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке.
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