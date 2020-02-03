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В правительстве сообщили, как открытие рынка земли повлияет на экономику Украины уже в 2020 году

В правительстве сообщили, как открытие рынка земли повлияет на экономику Украины уже в 2020 году

По расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины открытие рынка земли, которое может состояться в случае, если Рада примет соответствующий закон во втором чтении, принесет дополнительные 0,23% роста экономики в 2020 году.

Об этом в комментарии hromadske сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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«0,23% ВВП – это по нашим оценкам дополнительный прирост уже в этом году. Но, увы, он довольно мал, так как это будет только 2-3 месяца (от открытия рынка земли до конца года – ред.), люди посмотрят, как это все работает», – сообщил Милованов.

Он отметил, что и модель рынка сельскохозяйственных земель, которую подготовили в законопроекте ко второму чтению, должна принести дополнительные 1% ВВП или более уже с 2021 года.

Отметим, что в случае голосования за закон о рынке земли депутатами во втором чтении его официальное открытие должно состояться 1 октября 2020 года.

По материалам hromadske.tv
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